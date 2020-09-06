Приштина, , 22:58 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 6 сентября сообщили, что за сутки в результате исследования 457 образцов в крае было выявлено 92 носителя коронавируса.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 14 118 случаев заражения коронавирусом. 10 546 пациентов уже здоровы. 563 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них семеро — за последние сутки. Лечение от COVID-19 проходят 3010 человек.

На фоне роста смертности в Косово существенно снизилось число выявленных случаев заражения, однако будет ли эта тенденция долгосрочной — неизвестно.

С начала эпидемии заразились коронавирусом 1500 косовских медиков, причем 200 — за июль. Семеро из них скончались.

Перед началом учебного года, которое из-за пандемии было перенесено на 14 сентября, все учителя в Косово сдадут тесты на коронавирус.

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