Москва, , 21:56 — REGNUM В Белоруссии отсутствуют процессы, которые привели к расколу церкви на Украине, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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"В Белоруссии, конечно, не происходит тех опасных процессов, которые привели к страшному расколу на Украине», — сказал патриарх на встрече с архиереями Белорусского экзархата Русской православной церкви в Москве.

По словам патриарха, религиозный фактор на Украине вместо фактора объединения стал фактором разделения. При этом важно, чтобы ничего подобного не было в Белоруссии, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке. Новым патриаршим экзархом всея Белоруссии назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин.

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