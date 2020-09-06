Москва, , 21:29 — REGNUM Задержание российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливии является «дремучим средневековьем». Об этом заявил певец Ян Осин 6 сентября порталу Nation News.

«Мы живем в современном обществе, а тут как средневековье какое-то дремучее», — заявил Осин.

Композитора возмутила ситуация вокруг задержания на территории Ливии российских социологов Шугалея и Суэйфана. По мнению певца, МИД РФ прилагает недостаточно усилий для освобождения граждан России.

«Российский МИД должен озаботиться этой проблемой еще сильнее, и как можно быстрее выручить их из этого плена, из этой тюрьмы», — заключил Осин.

Напомним, 1 мая Фонд защиты национальных ценностей снял фильм «Шугалей», посвященный задержанию граждан России в Ливии. Данной кинолентой авторы хотели привлечь внимание к неразрешенной до сих пор проблеме. Социологи удерживаются в заключении в Ливии уже больше года.