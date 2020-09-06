Курган, , 20:28 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждён 24 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 14 выявлено в Кургане, остальные — в Шадринске, Кетовском, Шатровском, Сафакулевском, Куртамышском, Варгашинском и Белозерском районах.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 6 сентября, по данным штаба, зарегистрировано 3145 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Курганской области на 6 сентября вылечились 2714 человек, 19 пациентов с COVID-19 скончались.