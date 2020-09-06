Токио, , 20:29 — REGNUM В Японии составили справочник, привлекающий внимание общественности к дискриминации собак-поводырей. Об этом 6 сентября сообщает газета Mainichi.

Брошюра из 17 страниц А4, выпущенная консалтинговой компанией Creative Research and Planning, содержит конкретные примеры того, как местные власти должны распространять в обществе информацию о служебных собаках.

Несмотря на закон о собаках-поводырях для людей с ограниченными физическими возможностями, принятый в 2002 году, дискриминация сохраняется. Собак-поводырей не пускают в общественный транспорт, кафе и многие другие места.

Справочник был создан после заседания специальной группы, куда входили представители министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, местных органов власти и компаний, а также лица, использующие собак-поводырей и эксперты.