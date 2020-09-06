Токио, , 20:10 — REGNUM За сутки в Японии выявили 451 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает 6 сентября информационное агентство Jiji Press.

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По данным журналистов, новые случаи зарегистрированы в 23 префектурах, а также в аэропорту, где люди проходят карантин. От COVID-19 за прошедшие сутки в Японии скончались восемь человек.

В Токио подтвержден 161 случай заражения короновирусом. Третий день подряд количество инфицированных в столице не превышает 200. Впервые с 9 июня не выявлено ни одного случая заражения после посещения ночных увеселительных заведений.

Число тяжелобольных в столице составило 27, не изменившись по сравнению с предыдущим днем.