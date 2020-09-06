Токио, , 20:23 — REGNUM Тайфун «Хайшен» приблизился к острову Кюсю и побудил местные власти эвакуировать более 8 млн человек. Об этом сообщает 6 сентября информационное агентство Kyodo.

По данным на 16:00 мск пострадали не менее 17 человек в префектурах Кагосима, Кумамото, Миядзаки и Нагасаки.

Кроме того, из-за тайфуна 142 тыс домов в стране оказались без электричества.

Согласно прогнозам Метеорологического агентства Японии, мощный тайфун достигнет Корейского полуострова к утру 7 сентября.