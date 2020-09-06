Токио, , 19:15 — REGNUM Мужчина из Токио был арестован 5 сентября по подозрению в похищении 9-летней школьницы, с которой он познакомился в ходе онлайн-игры. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

По версии следствия, подозреваемый пригласил школьницу поиграть вместе через функцию голосового чата в игре, после чего удерживал ее более двух дней.

38-летний Акихито Отакэ уже признал свою вину. Девочка не пострадала.

До похищения девочка играла в онлайн-игру с помощью смартфона родителей. Через голосовой чат этой игры она договорилась с неизвестным, как и где они встретятся.

Друзьям девочка сказала, что собирается встретиться с «другом из Токио». Однако после того, как она вечером не вернулась домой, ее мать обратилась в полицию.

С помощью записи с уличных камер, полиция смогла отследить машину Отакэ и его дом в токийском районе Кацусика. Полицейские задержали его, когда он ночью выезжал из дома вместе с девочкой на заднем сидении.

Несмотря на низкий уровень преступности в Японии, похищение детей остаётся актуальной проблемой во многих префектурах страны.

Так, например, жители Осаки, префектуры, где наиболее часто встречаются случаи подобного преступления, в 2019 году в качестве темы для региональной социальной рекламы выбрали именно важность бдительности родителей.