Брюссель, , 18:51 — REGNUM В столице Бельгии Брюсселе сотрудники полиции разогнали протестующих против ограничительных антивирусных мер, в том числе обязательного ношения масок. Об этом сообщает газета Le Soir.

Полицейский спецназ

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«Значительная часть манифестантов не имела масок и не соблюдала правила социального дистанцирования», — цитирует газета официального представителя полиции Оливье Слосса.

По его словам, полицейским не пришлось применять специальных средств против протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным университета Джонса Хопкинса, в Бельгии выявлено 87,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 9,9 тыс. человек. Выздоровели — 18,5 тыс.

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