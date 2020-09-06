Хараре, , 17:20 — REGNUM Самолёт МЧС РФ прибыл 6 сентября в Зимбабве с грузом гуманитарной помощи. Об этом сообщил представитель российского посольства в этом африканском государстве.

Самолёт МЧС Gleb Osokin

«Самолет приземлился в аэропорту зимбабвийской столицы Хараре, идут работы по разгрузке гуманитарной помощи», — сообщил ТАСС дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне транспортный самолет МЧС России с гуманитарным грузом средств индивидуальной защиты от коронавируса прибыл в Республику Конго (РК).

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