Вашингтон, , 17:05 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время совещаний требует от руководства органов здравоохранения ускорить разработку вакцины от коронавируса, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.

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Отмечается, что на совещаниях по теме коронавируса ничто иное не привлекает внимание главы Белого дома, кроме разработки вакцины. Трамп требует от представителей сферы здравоохранения завершить разработку вакцины до конца текущего года, пишет издание.

Американский лидер, пишет The Washington Post, намерен предоставить жителям США вакцину до выборов президента страны, которые пройдут 3 ноября, чтобы повысить свои шансы на переизбрание.

Напомним, ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что разведка Соединенных Штатов может собирать данные об исследованиях о борьбе с коронавирусом, которые ведутся в России, Китае и Иране.

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