Минск, 6 сентября 2020, 16:34 — REGNUM Новая акция протеста проходит в Минске 6 сентября. Об этом сообщает белорусский портал TUT.BY.
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Колонны протестующих, которые не согласны с официальными результатами президентских выборов в стране, двинулись в центр столицы.
«Десятки тысяч человек уже уперлись в оцепление у Дворца независимости», — отмечают журналисты портала.
Добавим, что в центре города в целях обеспечения безопасности пассажиров были закрыты несколько станций метро.
«На вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, — сообщила пресс-служба столичной подземки. — Поезда следуют без остановки на данных станциях».
Ранее на сайте правозащитного центра «Весна» появилась информация, что 6 сентября в Минске были задержаны почти пятьдесят протестующих.
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