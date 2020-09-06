Миасс, Челябинская область, , 16:30 — REGNUM В Челябинской области скончалась врач-психиатр из Миасса. Она была заражена коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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Женщине шёл 42-й год. В 2001-м она окончила государственную медицинскую академию. А с 2019 года возглавляла отдел по клинико-экспертной работе в больнице № 2 города Миасса.

«Отзывчивый и мудрый доктор, профессионал, заслуживший огромное уважение как среди коллег, так и пациентов», — отзываются о враче её коллеги. Отметим, на Южном Урале это далеко не первая смерть среди врачей, заразившихся коронавирусом.