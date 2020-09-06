Минск, , 15:48 — REGNUM По состоянию на 6 сентября в Белоруссии зарегистрировали 72 859 инфицированных коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

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71 864 инфицированных выздоровели и были выписаны. На текущий момент от осложнений COVID-19 в республике скончались 711 человек.

Сообщается, что всего в Белоруссии провели 1 585 776 тестирований для выявления коронавируса.

За сутки в республике зарегистрировали 196 положительных результатов теста на SARS-CoV-2.

21 пациента за сутки выписали, шесть человек скончались, было проведено 10 785 тестов на коронавирус.