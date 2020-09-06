Ижевск, , 15:26 — REGNUM Нет никакого «приказа сверху» скрывать коронавирус. Об этом сообщил замглавы минздрава Удмуртии Никита Свирин на своей странице в одной из социальных сетей.

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По его словам, в регионе действительно выросло количество больных с внебольничной пневмонией. И многие из них находятся на лечении в COVID-центрах. Медики всегда подозревают именно коронавирусную пневмонию. Причем даже при отрицательных результатах теста на коронавирус нельзя быть уверенным на 100%, что пациент не заражен коронавирусом, «поскольку тесты имеют погрешность», именно поэтому их и проводят несколько раз в период лечения.

Рост числа внебольничных пневмоний в ведомстве связывают с распространением других инфекций, которые являются причиной воспаления легких.

Свирин выразил надежду, что жители Удмуртии продолжают носить защитные маски и рассказывают своим пожилым родственникам об опасности посещения общественных мест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов, отвечая на вопросы пользователей соцсети во время прямого эфира об очередях в поликлиниках, отмечал, что ситуация с коронавирусом в республике контролируемая. Глава минздрава Удмуртии Георгий Щербак связал рост обращений за медицинской помощью с начавшимся сезоном ОРВИ, а также тем фактом, что жители республики стали внимательнее относится к своему здоровью и стараются попасть на прием к врачу при первых симптомах заболевания. Он пояснил, что сейчас в медучреждениях потоки граждан разделены на здоровых и больных, устроены отдельные входы. В ближайшее время в поликлиниках республики начнут работать волонтеры — студенты Республиканского медицинского колледжа и Ижевской медакадемии, что поможет наладить маршрутизацию пациентов.

Напомним, по состоянию на 6 сентября в Удмуртии выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 3491 случай заражения SARS-CoV-2. Причем в течение последней недели наблюдается рост числа ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом. Так, 31 августа было выявлено 32 новых носителя, 1 сентября — 38, 2 сентября — 45, 3 и 4 сентября — по 49, 5 сентября — 51.