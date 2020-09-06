Тирасполь, , 15:13 — REGNUM В Приднестровье выявили семнадцать новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 6 сентября в пресс-службе министерства внутренних дел.

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Кроме того выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений республики еще 27 человек.

По состоянию на 6 сентября в Приднестровской Молдавской Республике зарегистрировали 2422 случая заражения коронавирусом, 1647 инфицированных выздоровели, 66 — скончались.