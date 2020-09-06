Москва, , 13:39 — REGNUM Заслуженный артист России Михаил Ефремов, обвиняемый в пьяном ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве, считает, что суд приговорит его к восьми годам колонии. Об этом Ефремов сказал в беседе со своим скандальным адвокатом Эльманом Пашаевым.

«Я думаю восемь лет», — сказал Ефремов в беседе с адвокатом Пашаевым.

Фрагмент беседы был показана в телепрограмме «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Телеканал утверждает, что разговор состоялся дома у актера перед его выступлением с последним словом в суде.

Адвокат Пашаев отвечает, что по его мнению суд, может дать Ефремову шесть лет лишения свободы. При этом отбывать наказание Ефремов будет в «образцовой колонии».

«Если я там еще концерт дам, то совсем будет хорошо», — отвечает Ефремов.