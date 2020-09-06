Киев, , 13:54 — REGNUM 37 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали за сутки в вооруженных силах Украины, сообщает 6 сентября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

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Шесть инфицированных (все военнослужащие) госпитализированы в медицинские учреждения. 31 человек с положительным результатом теста на SARS-CoV-2 лечатся дома под контролем специалистов медицинской службы. 29 из них военнослужащие, двое — работники ВСУ.

На текущий момент в украинской армии зарегистрировано 638 инфицированных коронавирусом. Ранее выздоровели 1303 инфицированных, скончались шесть человек.

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Напомним, на Украине на текущий момент выявили почти 136 тысяч инфицированных коронавирусом.