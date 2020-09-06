Оренбург, , 13:19 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 6 сентября, выявлено 92 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

По данным Управления Роспотребнадзора по Оренбуржью, в регионе с конца марта проведено провели 501 592 лабораторных исследования на SARS-CoV-2, в том числе 3 602 — за последние сутки.

С начала пандемии на территории области выявили 10 479 носителей нового коронавируса. От COVID-19 зафиксирован 81 летальный исход. Оправились от болезни 9 388 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье за сутки выявили 92 случая заражения коронавирусом