Пермь, , 13:12 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 6 сентября, от коронавирусной инфекции скончался один пациент. Данные опубликованы в информационной сводке на портале permkrai.ru.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 353 летальных исхода пациента с коронавирусной инфекцией: 221 человек умер от с COVID-19, а 132 — от сопутствующих заболеваний.

Напомним, в Прикамье выявлено 8 219 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5 724 пациента. Которые лечились от COVID-19.