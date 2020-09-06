Пермь, , 13:04 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 6 сентября, выявили 59 случаев заражения коронавирусом. В больнице лечатся 40 человек, под меднаблюдением дома находятся 19 человека, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,7%, а коэффициент распространения 1 (на протяжении долгого времени этот показатель остается неизменным).

С начала пандемии в регионе выявлено 8 219 носителей SARS-CoV-2. Скончались 353 пациента с COVID-19. Оправились от болезни 5 724 пациента. Продолжают лечение стационарах 786 человек.