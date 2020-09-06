Ереван, , 13:40 — REGNUM В Армении суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом составил 134 новых случая, сообщается 6 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения.

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По состоянию на 6 сентября в республике выявили 44 783 случая заражения SARS-CoV-2, 40 089 из которых выздоровели (266 за сутки), 897 — скончались (два человека за сутки).

В настоящее время лечение получают 3522 пациента. Всего в Армении было проведено 218 139 тестов для выявления коронавирусной инфекции.

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