Ростов-на-Дону, , 12:54 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки после коронавируса выздоровели 27 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 6 сентября.

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«За весь период в Ростовской области выздоровели уже 15 тыс. 22 заболевших, в том числе за последние сутки — 27», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 155 человек. Общее число случаев заражения коронавирусом на Дону достигло 17 тыс. 785 человек.