Астрахань, , 12:49 — REGNUM В Астраханской области 6 сентября подтверждено 43 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

Всего в регионе зарегистрировано 5978 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 628 человек.

Выздоровели 5643 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 79 человек скончались.