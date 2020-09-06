Москва, , 12:46 — REGNUM В Москве 5 сентября в праздничных мероприятиях по случаю Дня города приняли участие более 700 тысяч человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

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Напомним, что в эти выходные — 5 и 6 сентября — Москва отмечает свой 873-й день рождения. Из-за пандемии коронавируса власти отказались от масштабных празднований и организовали площадки с мероприятиями в парках и музеях.

Серьезных происшествий на праздничных мероприятиях зафиксировано не было.

В ночь на 6 сентября в центральной части Москвы прошла ночная велогонка. В ней приняли участие более 2,5 тысячи человек.

Сегодня, 6 сентября, праздничные мероприятия продолжаются.