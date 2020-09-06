Москва, , 12:39 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что германская сторона якобы увидела много признаков того, что российское государство причастно к отравлению оппозиционного блогера Алексея Навального. Об этом Хайко Маас заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

Его спросили, насколько он уверен в том, что за «отравлением» Навального стоят российские власти. Глава германского МИД ответил, что «есть много признаков» этого, поэтому теперь все «зависит от российской стороны».

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Однако европейские эксперты достаточно скептически относятся к заявлению германской стороны. В частности, депутат Европейского Парламента Жан-Лин Лакапель (Франция), отмечает, что в этом заявлении не представлено никаких доказательств:

«Канцлер Германии, очень сдержанно относясь к напряженности в Средиземноморье в вопросе с Турцией, по всей видимости, в данный момент имеет другие приоритеты. Она заявляет (без предоставления каких-либо доказательств!), что дело Навального, якобы, было направлено на то, чтобы «заставить замолчать» оппонента… При этом Россия заявляет о том, что она заинтересована в тесном сотрудничестве с Германией и прискорбно видеть, что европейские лидеры ввязываются в кампанию общественного мнения против своего российского соседа, руководствуясь, своего рода, навязчивой идеей холодной войны», — подчёркивает Жан-Лин Лакапель.

Председатель «Русской общины Риги» Виталий Чичагин, (Латвия) тпкже подчеркивает несколько неправдоподобный характер заявления германской стороны.

«Как я понимаю, чтобы максимально отвлечь внимание общественности, включая Запад от провальной попытки госпереворота в Белоруссии, со свержением законного президента, а то, что эта попытка провальна уже видно всем и каждому, ну кроме лишь рупоров госдепа, таких стран Прибалтики и Польши, которая стремится занять зачётную роль смотрящего за всей Восточной Европой, была введена сцена отравления Алексея Навального. Спектакль а-ля Скрипали 2 начался. Ремейк сценария Солсбери отличается незначительными деталями. Я вот задумался, а на кого это может быть рассчитано всё? На тех, кто не может в памяти удержать события головой давности? Завидую двум вещам. Создателям, из-за их наглой уверенности, что народ тупой и всё это схавает под чистую, не задавая вопросов. А судя по детализации, не сильно то они и заморачиваются то вуалированием, как самих деталей проведения спец операции и инфо атак, так и достижения целей и задач, а именно, новые санкции и прекратить работу «Северного потока-2». Как всегда сам факт отравления вызывает больше вопросов, нежели на него есть ответы. С большим сожалением вынужден сказать, что во многом виноваты сами российские власти, ибо информация не полная, скудная, не раскрывает всех деталей, ну кроме доброй воли официальной власти сделать всё возможное. Ещё глупее выглядят конечно же немцы. Гомерический хохот не возможно удержать от представления картины, когда педантичные немцы, с лучшей в мире медициной, фармакологией, лабораторными исследованиями начинают выдавливать из себя, что-то вообще не свойственное. Официальный Берлин заявил, что в организме Алексея Навального обнаружены следы яда, схожего с «Новичком». Что значит схожего? Схожего на сколько? Там есть гидроидная группа? Может быть встречается чаще обычного СН? Или о Боже, там есть Н20 или того хуже С2Н5ОН? Главный токсиколог, она же странным образом взошедшая на трон Канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что сомнений в результатах проведенной экспертизы нет. Искренне рад, за Канцлера. А можно, кроме слов, лабораторный анализ посмотреть. Команда врачей клиники «Шарите» заявила, что клинические исследования указывают на отравление Навального веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. И вот он изыск европейской бюрократии: «Германия уведомит об этом ЕС и НАТО для выработки совместной реакции. Ряд стран уже потребовали расследовать случившееся». Дальше Германия не нужно, ибо у стран есть оправдание, мы то чего, нам Германия сказала, а Германия, я то чего, я только уведомила, а они сами выводы сделали. Ну какие выводы делают страны Прибалтики и Польша мы и так знаем по фактам переписывания истории Второй Мировой и вечный стоны от репрессий советского времени. В Белом доме заявили о том, что обеспокоены сообщениями из Германии. Ну слава Богу, эти из «Красного Креста и фонда матери Терезы» разберутся. Ну, а чего же не разобраться то, выборы на носу, нужен хайп и лучше глобального масштаба. На языке спецслужб такая операция называется «включить Голливуд». Вот это у них получается лучше всего. Пока одержимые иллюзией, что все верят в красивые картинки и высокие речи, не видят или не хотят видеть, или вообще всех держат за идиотов, но вне зависимости от собственного самогипноза не замечают, что версия трещит по швам, даже не смотря на явную неуклюжесть официального Кремля РФ оправдаться. А зачем собственно? В надежде, что кто-то собирается слушать? Запад, особенно коллективный Запад всегда был русофобским и коричневым, и слушал Россию, только когда она была СССР и то, только в период правления Сталиным. Какие-то оглядки ещё были по инерции до Юрия Владимировича, после Горбачёва никто Российскую Федерацию в расчёт не берёт, а зря… Такое заблуждение опасно, особенно в период отрезвления. Как правило оно весьма и весьма болезненно для не усвоившего урок истории. Держите буржуины на заметке слова Михаила Илларионовича Кутузова; «Покорствовать Россия не привыкла…», — пишет Виктор Чичагин.

Главный редактор интернет-газеты exakt24. se, бывший депутат Парламента Швеции Эрик Альмквист отмечает: «Что касается интоксикации Навального, то мне сложно оценить медицинскую работу российских медиков и их немецких коллег. Похоже, что они обе стороны пришли к примерно одинаковым выводам. И это предположение о медицинском заключении предельно ясное. Насколько мне известно, сейчас он идет на поправку. Немного странно, как западные СМИ освещают всю эту ситуацию, потому что они уже изложили свое видение ещё до того, как стали известны какие-либо подробности случившегося. Они уже заранее прямо или косвенно заявляют, что это всё «рук Кремля». Я не видел никаких доказательств этого. Кроме того, на мой взгляд такие обвинения не имеют смысла — я не вижу мотива для этого у правительства Российской Федерации».

«Если бы я занимался журналистскими расследованиями и должен был начать расследование, я думаю, что наиболее очевидная группа, где нужно искать, — это круги людей, которые окружают компанию ЮКОС. Те олигархи и политики, которые сейчас ведут незаконную борьбу с правительством России. По сути, они хотят украсть у российского государства 50 миллионов долларов. Поэтому у них есть политическая и экономическая мотивы для продвижения подобных обвинений. Я думаю, что именно эти люди наиболее явно заинтересованы в такого рода обвинениях в адрес правительства России. Потому что это вредит Правительству России. Я никого ни в чем не обвиняю. Я просто говорю, что, если западные журналисты будут выполнять свою работу должным образом, то им, вероятно, стоит начать новое расследование в отношении других лиц, а не просто следовать уже созданному нарративу», — подчеркивает шведский общественный деятель.

Главный редактор портала frontal. rs, председатель Союза журналистов Республики Сербской Даниел Симич считает, что между Россией и Германией нет обмена данными по вопросу о возможном отравлении Алексея Навального.

«Это скорее политический вопрос. Медицина здесь на заднем плане, — пишет Даниел Симич, — Я знаю, что российская сторона направила Германии официальный запрос о текущем состоянии здоровья Навального и доказательствах отравления, но пока не получила никакой информации. Здесь мы видим типичный способ поддержки лидера оппозиции другой страны и вмешательства в политику других стран. То же самое и в Беларуси, где победитель выборов набрал более 80% голосов, а затем лидер оппозиции, набравший менее 10% голосов, бежал в соседнюю Литву. Я уверен, что немецкая сторона была заинтересована в том, чтобы господина Навального транспортировали для лечения в Германию по политическим причинам, чтобы показать, словно он был отравлен руководством Российской Федерации. На мой взгляд, если государство хочет кого-то убить, спецслужбы действуют не так, они действуют более профессионально и незаметно. Убивать лидеров оппозиции не в интересах российского государства. Этот эпизод с Навальным используется, чтобы еще раз продемонстрировать, что Россия — недемократическая страна. В то же время почти никто не обращает внимания на жестокие действия немецкой полиции в отношении протестующих на фоне массовых протестов против антикороновирусных мер».

«Кризис мигрантов и небезопасная обстановка на улицах Германии из-за не менее трех миллионов человек, не имеющих никаких доказательств своего прошлого, среди них могут оказаться как преступники, так и насильники. Об этом никто не говорит. Все говорят только о Навальном и Белоруссии. Если российские врачи якобы находятся под влиянием правительства России, то почему немецкие не находятся под влиянием правительства Германии?», — подчеркивает сербский журналист.

«В моей стране многие медиа финансируются США и европейскими странами. Так что здесь многие люди не знают, что Россия отличается от того, что нам показывают в СМИ», — завершает он свой комментарий.