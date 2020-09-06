Москва, , 13:00 — REGNUM Случаи заражения коронавирусом в школах в регионах России имеют место, однако они являются единичными. Об этом 6 сентября заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».

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По словам замминистра, ситуация с коронавирусной инфекцией в российских школах разная.

«Мы мониторим в ежедневном формате, в том числе какое количество детей, классов, школ уходит на дистанционное обучение в связи с тем, что в том или ином учреждении выявлены случаи распространения инфекции. Такие случаи действительно есть, но, на самом деле, именно такие случаи пока действительно единичные», — заявил Глушко.

Кроме этого, он подчеркнул, что в ряде регионов у родителей есть право перевода детей на дистанционную форму обучения.

При этом Глушко уточнил, что на такую форму обучения из-за пандемии перешла одна школа Свердловской области и в Забайкальском крае наблюдаются случаи перевода отдельных классов на дистанционное обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября десятый класс лицея №554 Приморского района Санкт-Петербурга временно отправили на дистанционное обучение в связи с тем, что одна из учениц контактировала с лицом, заболевшим COVID-19.

Кроме того, в этом же день в сургутской школе №9 (ХМАО) класс отправили на карантин по COVID-19 из-за того, что у педагога младших классов был обнаружен коронавирус, а также учащихся школы № 10 Великого Новгорода с 4 сентября перевели на домашнее обучение в связи с выявлением коронавирусной инфекции у одного из педагогов учебного заведения.

В Забайкальском крае на карантин из-за COVID-19 закрывают две школы, в Екатеринбурге — две школы, в двух школах на Сахалине закрывают на карантин отдельные классы. В Новосибирске в одной из школ из-за коронавируса отправили на карантин класс. Отдельные классы отправлены на карантин из-за коронавируса в школах Костромы и Ярославля.