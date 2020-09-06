Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM В Ленинградской области общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило семь тысяч. За последние сутки в регионе выявлено 35 новых носителей, сообщили 6 сентября в федеральном оперативном штабе. Это на один случай больше, чем днем ранее.

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Суточный уровень выявления новых случаев в Ленобласти незначительно вырос с началом сентября. С учетом новых данных, всего в регионе подтверждено 7013 случаев за всё время пандемии. Выздоровели от COVID-19 за всё время 5111 человек.

За последние сутки в Ленобласти зафиксирован еще один летальный исход, общее количество жертв COVID-19 в регионе составляет теперь 83 человека.

Наиболее пораженными коронавирусом районами в Ленобласти являются Гатчинский, Всеволожский и Выборгский. Однако ни в одном районе в настоящее время ситуация не является угрожающей.

Согласно постановлению правительства Ленобласти №573 от 13 августа 2020 года, во второй желтой зоне по эпидемиологической ситуации находятся Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Всеволожский, Тосненский, Тихвинский и Гатчинский районы. Остальные — в третьей, зеленой зоне.

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