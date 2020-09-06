Донецк, , 13:03 — REGNUM В Донецкой Народной Республике зарегистрировали шестнадцать новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 6 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Общая численность зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в ДНР достигла 2686, 126 из которых выявили среди прибывших с Украины.

На текущий момент в республике на лечении находятся 1220 человек, выздоровели 1318 человек. Всего в ДНР зарегистрировано 148 летальных случаев.

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Напомним, на Украине численность выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигла 135 894.