Солнечногорск, Московская область, , 11:51 — REGNUM Достижения суперфиналистов конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — не ограничиваются только профессиональной сферой. Большинство добилось успеха в общественной и благотворительной деятельности, защищая природу, становясь донорами, популяризируя спорт, помогая детским домам, предоставляя бесплатное образование.

Суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» от Северо-Кавказского федерального округа, начальник эксплуатационного вагонного депо Минеральные Воды ОАО «РЖД» Антон Домников из Минеральных Вод занимается профориентацией и мотивацией детей из детских домов. К волонтерской деятельности он подключился, будучи студентом электромеханического факультета Ростовского государственного университета путей сообщения. Со 2 по 5 курс он возглавлял профсоюзное бюро факультета, а с 3 курса стал еще и координатором комитета по молодежной политике Администрации Ростовской области. Эта работа дала многое — опыт руководства коллективом и организации мероприятий, навыки публичного выступления и системного мышления. «В рамках этой работы я также впервые узнал, что волонтерство — это целое движение, и быть волонтером — это почетно и интересно. Самое главное — это та деятельность, в которой нуждаются люди», — вспоминает суперфиналист.

За время учебы в университете Антон организовал большое количество мероприятий в ВУЗе, и в первый раз он пришел в детский дом как раз тогда, когда был студентом. Та встреча оставила большой отпечаток, с тех пор он регулярно навещает детей в детских домах — проводит профориентационные уроки, рассказывает о работе железнодорожников проводит экскурсии на предприятии.

«Сейчас, будучи руководителем, я вижу цель моего общения с детьми из детского дома прежде всего как профориентацию. РЖД — это огромная компания с хорошим социальным пакетом, это возможность целевого обучения, трудоустройства и получения жилья. Я думаю, что детям из детских домов такие практические жизненные ориентиры крайне важны», — признается Антон Домников.

Суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» от Северо-Западного федерального округа, советник руководителя Федеральной службы государственной статистики Александр Кукушкин из Санкт-Петербурга является активным участником СПб РОО «Объединение добровольных спасателей «Экстремум» и почетным донором России. Как рассказывает Александр, почетным донором он стал совершенно случайно — нужно было помочь инструктору по контраварийной подготовке, которого почти на глазах спасателя сбили на автодроме во время тренировки. Позже донор понял, что может делать это регулярно. Так и стал почетным донором.

С юности Александр Кукушкин занимался пешим, горным и водным туризмом, а в 2012 году узнал о существовании в Санкт-Петербурге Центра подготовки спасателей, где обучение может пройти любой взрослый человек. Александр пошел учиться туда, чтобы расширить свои возможности в туризме. В период обучения он познакомился со спасателями СПб РОО «Объединение добровольных спасателей «Экстремум» — они вели занятия поорганизации поисков в природной среде. После завершения учебы и получения аттестацииспасателя суперфиналист решил, что есть отличная возможность совмещать личное хобби и оказание помощи людям. Так началось его участие в поисково-спасательных работах с отрядом «Экстремум».

Сейчас «Экстремум» — это лидер по уровню подготовки и уровню нагрузки в лесных поисках в Ленинградской области. В самый «горячий» период отряд получает до 60 заявок в сутки от потерявшихся в лесу людей. За 2019 год «Экстремум» отработал более 1 тысячи заявок, найдены, выведены, эвакуированы из леса более 300 человек. Все это благодаря высокой самоотдаче, уровню подготовки, ответственности добровольных, но профессиональных спасателей отряда, дружной коллективной работе, в том числе совместно со штатными спасателями и коллегами-добровольцами из других организаций.

Александр признается, что не считал, сколько он лично спас людей, зато поделился одним случаем спасения: «Женщина 60 лет заблудилась на границе Тихвинского и Лодейнопольского района Ленинградской области. Очень мало дорог, протяженные пространства из болот и лесов, почти отсутствует мобильная связь. Сначала она была на связи, в телефонном разговоре со мной назвала населенный пункт, у которого вышла из автобуса и вошла в лес. Исходя из её описания, туда отправили группу, вернулась группа без результата. Хуже того, стало понятно, что место, указанное потерявшейся (связь с ней прекратилась через пару часов после первого разговора), не соответствует истине. Коллеги-добровольцы из другой организации установили автобус, на котором она приехала, опросили водителя и выяснили, что реальное место её входа в лес находится в 15 км от названного ею. Пошли третьи сутки. Выезжало несколько групп. Видели следы, которые подходили по размеру и обстоятельствам. Использовался квадрокоптер, на одном из снимков едва различался человек. Группы продолжали исследовать местность, искать на отклик эту женщину. Ночью, несмотря на июль, температура снижалась до +10. Шансы найти её и найти живой снижались. После четырех дней поисков, напряженного анализанескольких руководителей поисково-спасательных работ, одним из которых был я, женщина была найдена мной и напарником. Видимо она имела отличное здоровье, данное природой. Она чувствовала себя, с учетом прошедшего времени и погоды, очень хорошо, не считая легких отклонений в сознании. Те, кто читал и полюбил «Момент истины» Владимира Богомолова, могут в некоторой степени представить наше состояние, наш «момент истины», когда после многодневных сложных поисков мы нашли её».

Сейчас Александр Кукушкин руководит поисково-спасательными работами. По его словам, руководитель поисково-спасательных работ должен быстро думать, уметь конструктивно общаться с потерявшимися и его окружением, извлекать из людей факты, правильно их интерпретировать, мыслить вероятностно, хладнокровно распоряжаться самым ограниченным ресурсом — спасателями, добровольно доверяющими ему. Это самая сложная, самая энергозатратная, самая эмоциональная, но самая «благодарная» деятельность.

«Благодарная она не тем, что руководитель получает чью-то благодарность, а тем, что сам испытываешь, когда поисковая группа, идущая, часто прорывающаяся и продирающаяся ночью через завалы деревьев, топь болот, просто густой лес, чётко следующая по маршруту, который ты составил на основе опроса потерявшегося, его родных, друзей (которые находятся в разном эмоциональном состоянии, своеобразно излагают свои ответы на твои вопросы, могут возмущаться, плакать, угрожать и просто просить о помощи), на основе анализа местности по многим картам и спутниковым снимкам, на основе чутья, опыта… И вот когда эта группа звонит или пишет, что они прямо сейчас слышат отклик потерявшегося, это ни с чем не сравнимое чувство. Ты продумал, прокачал всё, что у тебя было в руках, и ты сделал правильные выводы, твоя группа, нередко состоящая из двух девушек, тоже все сделала правильно, сделала как надо. И их бы обнять и сказать, какие они молодцы. Но ты только опустошенно растекаешься на своем рабочем месте, шумно выдыхаешь, дома спят твои родные, спит город, тебе не с кем поделиться этим. А через минуту ты снова собираешься, потому что эта заявка — не последняя, в лесу есть еще люди, за спасение которых ты несешь ответственность», — поделился суперфиналист конкурса Александр Кукушкин.

Суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» от Дальневосточного федерального округа, кандидат медицинских наук, доцент Северо-Восточного федерального университета Иван Луцкан из Якутска летом 2020 года боролся с COVID-19 в качестве заведующего временного отделения для пациентов с коронавирусной инфекцией̆ на базе Медицинского центра. Иван — активный волонтер и медик. С 2006 по 2016 год он являлся председателем Якутского регионального отделения Российского Красного Креста, 24 августа 2020 года назначен главным врачом Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, активно участвует во Всероссийском общественном движении «Волонтеры-медики», читает лекции о ЗОЖ и профилактике ВИЧ и СПИДа. В период пандемии коронавирусной инфекции Иван с марта по апрель ездил по отдаленным населенным пунктам Республики и помогал людям пожилого возраста с продуктами и лекарствами. Затем он ушел работать в «красную зону». Врач и сам переболел COVID-19, поэтому сейчас консультирует онлайн граждан по вопросам, связанным с течением болезни и реабилитацией.

«На момент ухода из стационара у меня было 1012 человек — тех, кого я видел, знал, смотрел, знал состояние здоровья, каждого наблюдали. В нашем стационаре никто не умер. Ковид достаточно опасен. Некоторые не придают ему значения, оценивая как обычную простуду, но это далеко не так. Весы могут качнуться в любую сторону, в любой момент. И наша задача поймать этот момент и не допустить его», — акцентирует Иван Луцкан.

Суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» от Дальневосточного федеральногоокруга, специалист-эксперт по правовому сопровождению проектов в АО «Корпорация развития Сахалинской области» Алексей Шнайдер из Южно-Сахалинска участвует в организации интеллектуальных игр для школьников, студентов и взрослых. В свободное от работы время он на правах члена Авторской группы интеллектуального клуба «Логос» помогает в проведении, организовывает и ведет с коллегами интеллектуальные игры для школьников Сахалинской области. Клубу уже 23 года, на Сахалине в области школьных интеллектуальных игр его имя стало нарицательным. В 1997 году у его истоков стояли Сергей Киктев, Артем Протасов и Екатерина Ахматовская, которые проводили игры формата «Что? Где? Когда?» для школьников. Одним из таких школьников в свое время оказался и суперфиналист конкурса «Лидеры России». Когда члены команды выиграли сезон, то Алексей и другие участники поехали на выездной фестиваль «Эрудит», после которого он решил и сам организовывать интеллектуальные игры для детей. Игры клуба «Логос» и выездной фестиваль проводятся на безвозмездной основе для участников.

Суперфиналист организовывает также игры для детей в детских домах, проводит благотворительные турниры по сбору средств для детей, больных онкологией.

«Игры развивают детей, дают им круг общения и учат работать в команде. За 60 секунд людям необходимо сформулировать версии, докрутить их и принять решение о выборе конкретного ответа на вопрос, который они дают. Поэтому я стал помогать их проводить, в дальнейшем в клубе познакомился с будущей женой. Постепенно мы стали проводить игры и для студентов, и для взрослых», — пояснил Алексей Шнайдер.

Суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» от Центрального федерального округа, вице-президент-директор по росту бизнеса ПАО «Сбербанк» Владислав Крейнин из Москвы запустил цифровой сервис для системной благотворительности «Сбербанк Вместе», проект «Особенный банк» и образовательное медиа «Мел».

Проект «Мел» — это медиа про образование и воспитание детей. Ежемесячная аудитория данной платформы — 5 миллионов человек, и это самое популярное медиа про образование. Как утверждает суперфиналист, этот социальный бизнес нацелен прежде всего на развитие экосистемы образования и поддержку знаний родителей. Ежедневно «Мел» выпускает полезные статьи по психологии и развитию детей. Платформа «Сбербанк Вместе» была запущена Владиславом в 2016 году. Она позволяет каждому человеку оформить подписку на благотворительность и одним переводом ежемесячно отчислять средства сразу в несколько благотворительных фондов. Уникальность платформы в том, что, с помощью ежемесячной подписки помощь другим людям становится очень простой. Как рассказывает Владислав, у него действует подписка уже 3 года, и этот сервис появился от его личной потребности помогать на системной основе, не погружаясь в детали благотворительной деятельности.

Команда выстроила систему валидации оценки фондов — сейчас в программе участвует более 100 фондов-партнеров, которые проверены Сбербанком. Они регулярно предоставляют отчеты о своей деятельности, а затем эти отчеты предоставляются клиентам в виде интерактивной рассылки. За 3 года существования платформы фонды смогли успешно реализовать более 70 проектов на общую сумму 305 млн рублей. Сейчас на платформе 114 фондов, более 1,5 млн пользователей, из которых 130 тысяч совершили пожертвования. Тогда же, в 2016 году, Владислав инициировал создание еще одного проекта «Особенный банк» по адаптации Сбербанка для клиентов с инвалидностью. Изначально это была волонтерская деятельность по адаптации цифровых каналов для слабовидящих людей.

Но уже через пару месяцев удалось вывести идею на новый уровень, теперь «Особенный

банк» — целая выделенная команда внутри Сбербанка, занимающаяся адаптацией продуктов и сервиса для людей с инвалидностью.

«Инициатива родилась с того, что в Сбербанке около 10 миллионов клиентов с инвалидностью, и нам было важно создать особенные сервисы и продукты, которыеучитывают их потребности. Поэтому мы создали такую инициативу, которая в итоге предопределила то, как сейчас многие ритейл-компании, ориентированные на массовое обслуживание физических лиц, относятся к адаптации своих продуктов. Думаю, что это очень важная история», — сообщил создатель цифровых социальных проектов Владислав Крейнин.

Суперфиналист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020», кандидат биологических наук, проректор по научной работе Благовещенского государственного педагогического университета Александр Барбарич ведет активную общественную деятельность по защите природы. Александр является экспертом по проблемам сохранения биоразнообразия Амурского экорегиона, членом Амурской областной общественной организации АмурСОЭС, руководителем АНО в сфере экологии и природоохранной деятельности «ДВЦ-центр», научным куратором экологических проектов Русгидро в Амурской области. В качестве исследователя занимается изучением биоразнообразия, участвует в научных экспедициях, а также выступает в роли участника и координатора проектов по экологическому просвещению населения, международных проектов по сохранению редких видов птиц и созданию новых особо охраняемых природных территорий. Три поколения семьи суперфиналиста работали учителями географии и биологии. Проректор признается, что при выборе своего направления, он искал ту сферу, в которой, в прямом смысле этого слова, можно потрогать свой объект исследований. И первая научная экспедиция в июне 2008 года определила дальнейший путь Александра, как биолога.

«Практически одновременно с выбором научного направления пришло и погружение в общественное экологическое движение. Все начиналось с отдельных акций и мероприятий по экологическому просвещению населения совместно с природоохранной дружиной «Барс». Далее, набрав определенный опыт и экспертизу как специалист-биолог, начал принимать участие в серьезных природоохранных проектах по созданию новых особо охраняемых природных территорий, спасению редких видов птиц и разработке инициативных предложений по минимизации негативного воздействия отдельных видов деятельности», — рассказал Александр Барбарич.

По словам кандидата биологических наук, Амурская область — уникальный экорегион, находящийся на стыке разных типов флор и фаун, где одновременно уживаются виды из южных лесов, суровой северной тайги и сухих азиатских пустынь. Для проректора принципиально важен «поиск баланса, который позволит не только сохранить природу региона, но и даст ему возможность для экономического роста». Александр участвовал в более чем 30 научных экспедициях в пределах южной части Дальнего Востока. Одна из последних экспедиций с его участием состоялась 2 месяца назад. Как рассказал суперфиналист, цель этой непростой экспедиции состояла в установке искусственных гнездовий для одной из самых редких птиц в мире, вымирающего вида — рыбного филина.

«Необходимо было доставить довольно массивные бочки вверх по реке на расстояние более 120 км, обследовать пешком по тайге район установки на предмет пригодных деревьев и подходящих условий для питания и укрытия птицы, а также поднять гнезда на высоту не менее 7 метров и прочно закрепить», — поделился Александр, — «Охрана природы начинается с малого: рациональное внедрение в жизнь определенных привычек, будь то разделение отходов или сокращение использования пластика, правильная установка кормушки для подкормки птиц и уборка мусора после отдыха на природе, это уже осознанный шаг на данном пути».

Суперфиналист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020», главный врач городской поликлиника №12 Ростова-на-Дону Андрей Божко со своими сотрудниками регулярно сдает кровь, участвует в благотворительных марафонах и запустил проект «Спаси жизнь — стань донором костного мозга». Стремление связать свою жизнь с медициной у Андрея появилось в старших классах. Его отец был фельдшером скорой помощи, а бабушка работала зубным техником в стоматологической поликлинике.

«Желание помогать людям — было и остается главной мотивацией в моей профессиональной деятельности. Работая главным врачом, я не прекращаю вести прием пациентов, выполняю амбулаторные хирургические операции», — признается суперфиналист.

Андрей убежден, что благотворительные марафон — это действенный способ привлечь внимание людей к определенной проблеме: даже те, кто косвенно участвовал в марафоне проекта «Спаси жизнь — стань донором костного мозга» (представители СМИ, коллеги из других медучреждений) вступили в регистр доноров костного мозга.

«Донором может стать любой гражданин России старше 18 лет, весом более 50 кг, не имеющий абсолютных и временных противопоказаний. Тысячи доноров сдают кровь по 40 и более раз. Регулярные кровосдачи приучают организм быстрее восстанавливаться после кровопотери, а также способствуют повышению иммунитета. По статистике, каждый третий человек в течение своей жизни нуждается в переливании крови. Мы с моими коллегами регулярно дружно ходим на станцию переливания крови для сдачи крови и ее компонентов», — сообщил главный врач МБУЗ «Городская поликлиника №12 г. Ростова-на-Дону».

Проект «Спаси жизнь — стань донором костного мозга» был запущен в связи с открытием в Ростовской области на базе Областной детской клинической больницы хирургического центра, где будут проводиться операции по пересадке костного мозга.

Коллектив Андрея Божко из 50 человек вступил в регистр доноров и организовал на базе своей поликлиники пункт забора крови. После они передали эстафету другим медицинским учреждениям и актерам театра драмы им. М. Горького, где прочитали лекцию и снова организовали забор крови.

«Наш марафон на этом не заканчивается, проект носит регулярный характер, в планах у нас привлечь к участию в марафоне известных спортсменов города, политиков, общественных деятелей. Стать донором крови и вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга — это безопасно, безболезненно и жизненно необходимо больному человеку», — призывает людей помогать друг другу Андрей Божко.

Суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» от Северо-Западного федерального округа, победитель специализации «Финансы и технологии» Дмитрий Журавлев из Санкт-Петербурга является учредителем ООО «Центр Путешествий Просто». За годы профессиональной деятельности он создал 8 компаний, 7 из которых вышли в «плюс». Своим успешным опытом Дмитрий охотно делится со студентами и начинающими предпринимателями. За 4 года суперфиналист провел бесплатные образовательные мероприятия для 3500 слушателей. По приглашению СПбГУП, ИТМО и РАНХиГС читает лекции для студентов университетов, а на экономическом факультете ИТМО принимает государственные экзамены.

«Для меня это важно потому что преподаватели теоретики могут «завалить» студента, который говорит правильное решение, которое сработает на практике. Когда передо мной 450 человек в аудитории, которые хотят быть лучше сегодня, завтра, которые сравнительно юны, но не боятся брать на себя ответственность, меня это очень сильно вдохновляет. Я не монетизирую такую деятельность, потому что она меня заряжает энергией и придает сил двигаться вперед, — делится своим опытом преподавания Дмитрий, — У меня есть младший брат, у нас 17 лет разница. Он уже следующее поколение, и мне не безразлично, в какой стране он будет жить, насколько она будет безопасной, насколько он будет счастливым. И я стараюсь воздействовать на пространство вокруг себя. Конечно, я понимаю, что один человек не может все на себе тащить. Сегодня я вкладываюсь в молодых лидеров. В моей картине мира все работают на всех. В бизнесе мы говорим, что если компания не развивается — то она разрушается, деградирует, потому что экономика не стоит на месте. Если ты замер, кто-то в этовремя идёт вперёд. В этой концепции я переношу свойство бизнеса на человека: если человек не развивается, он деградирует. Поэтому я за то, чтобы образование и развитие были непрерывными».

Дмитрий Журавлев в бизнесе более 12 лет. Суперфиналист признается, в какой-то момент он осознал, что успех и антихрупкость его бизнеса неслучайны. В нем проработана система. Поэтому он стал учить других молодых предпринимателей создавать системы в своих компаниях. И сейчас его основной проект — школа систематизации бизнеса. Основная цель занятий: сделать бизнес учеников устойчивым к кризисам и способным конкурировать на международных рынках.

«Я считаю, что успех дела определяют 3 качества: настойчивость — когда направление выбрано, и ты можешь двигаться туда даже при наличии препятствий; Гибкость — не нужно биться об закрытую дверь, если у нее есть работающая ручка.

Существует много способов решить задачу; Оптимизм — вера в то, что, если не получилось сегодня, не значит, что не получится завтра», — учит на своих лекциях Дмитрий.

Суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» от Приволжского федерального округа, руководитель производства ООО «Свеза-Уральский» Василий Зорин из Перми — многократный победитель и призер чемпионата Пермского края по хоккею с шайбой — реализует социальный проект «Доступный спорт» для детей из малообеспеченных семей.

Этот проект направлен на обучение хоккею детей независимо от их физической подготовки. Команда проекта бесплатно предоставляет ледовую площадку, необходимую экипировку (клюшки, коньки, шлемы, шайбы), сам Василий проводит тренировки 2 раза в неделю. В планах у проекта расширение тренерского состава, открытие новых площадок, работа с детьми из детских домов.

«Я не просто тренирую, а как будто проживаю небольшой отрывок детства вместе со своими подопечными — в памяти воспоминания о дворовой площадке, где мы с друзьями гоняли шайбу до темноты. В хоккее я уже больше 27 лет, но именно в этом проекте я почувствовал новые ощущения, когда обучаешь детей от 5 до 12 лет, они падают, но вновь поднимаются, забивают первые голы и испытывают самые настоящие эмоции», — поделился Василий Зорин. — «Хочу, чтобы у каждого мальчика и девочки была возможность заниматься спортом, чтобы у каждого горел огонь в глазах, чтобы все были равны. Хочу, чтобы ребята находили на тренировках настоящих друзей, а свободное время проводили не перед экранами компьютеров и телефонов, а собирали команду и играли в хоккей».

Суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» от Северо-Западного федерального округа, победитель специализации «Наука», руководитель проекта ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис» Влада Щугорева из Санкт-Петербурга принимала участие в организации благотворительного мероприятия проекта «Беги с собакой», который направлен на привлечение внимания людей к проблеме бездомных животных через каникросс (бег с собакой). Кроме того, в качестве волонтера Влада участвовала в совместных проектах с центром поддержки людей с ограниченными возможностями «Работа-i» — проводила тренировочные собеседования с выпускниками детских домов и людьми с ограниченными способностями чтобы подготовить их к реальным интервью с работодателями и помочь трудоустроиться.

Влада начала заниматься благотворительностью в компании «Сбербанк», где она начинала свою трудовую сеятельность.

«Мне интересна благотворительность, которая подразумевает не просто вливание средств, а именно взаимодействие и вовлечение нуждающихся людей в ту активность или деятельность, которая им нужна, — отмечает Влада Щугорева, — Двигать благотворительность может только настоящий лидер. Благотворительность учит терпению, развивает возможность гибкого нестандартного мышления. Иногда нужно совершать такие шаги, которые ты раньше никогда не совершал. В каком-то смысле идти на риск. И мне бы хотелось, чтобы как можно больше управленцев применяли свои навыки не только в профессии, но и направляли их на благо обществу».

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