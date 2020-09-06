Пхеньян, , 11:53 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал районы на берегу Японского моря, пострадавшие от тайфуна «Майсак», и указал на «убогие» условия вдоль береговой линии страны, сообщили 6 сентября государственные СМИ Северной Кореи.

Более 1000 частных домов в провинциях Хамгён-Намдо и Хамгён-Пукто разрушены тайфуном. Кроме того, многие общественные здания и сельскохозяйственные угодья оказались затопленными, согласно сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи. Председатель местного комитета партии провинции Хамгён-Намдо был уволен.

Напомним, 2 и 3 сентября на Корейский полуостров обрушился тайфун «Майсак». Вчера партийная газета «Rodong Sinmun» впервые сообщила о жертвах стихийного бедствия.