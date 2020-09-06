Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтвердили 192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Об этом 6 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе. Днем ранее сообщалось о 195 новых случаях в Петербурге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

В целом уровень заражения COVID-19 в городе держится на уровне более 180 новых случаев в сутки, начиная с 21 августа. Нарастающим итогом на 6 сентября в Петербурге отмечено 37 812 случаев инфицирования за всё время пандемии.

За прошедшие сутки выписаны в связи с выздоровлением еще 75 человек, общее количество переболевших в Петербурге составляет на сегодня 26 365 человек.

Количество летальных исходов от COVID-19 в Петербурге за минувшие сутки увеличилось на 10 случаев (сутками ранее было 19 смертей). По данным оперштаба, в этот раз Петербург по смертности пропустил вперёд Москву, где за сутки умерли 13 пациентов. С учетом новых данных общее количество жертв заболевания в Петербурге составляет 2532 человека.

По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 17 891 человека. Под медицинским наблюдением находится 616 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге летальность от коронавирусной инфекции достигла 6,7%