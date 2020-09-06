Тула, , 12:18 — REGNUM За последние сутки 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили ИА REGNUM 6 сентября в федеральном оперативном штабе.

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В целом в Тульской области выявлено 9427 носителей коронавируса. За сутки выписаны 28 пациентов, всего выздоровели 8319 человек.

Скончались ещё два человека. Всего в регионе зарегистрировано 333 летальных исхода у пациентов с подтверждённым тестом на коронавирус.