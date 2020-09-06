Орел, , 12:17 — REGNUM 48 новых носителей коронавируса выявлено в Орловской области за истекшие сутки. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 6 сентября в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в регионе подтвердили 7326 случаев заражения коронавирусом. Завершили лечение выздоровлением 5808 человек, из них 15 — за сутки.

Скончался один человек. Таким образом, в Орловской области зарегистрировано 111 летальных исходов у пациентов с коронавирусом.