Брянск, , 12:11 — REGNUM 35 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области за истекшие сутки. Лаборатории проверили 1472 теста, сообщили 6 сентября в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявили 8405 носителей коронавируса. За сутки выписаны 22 пациента, в целом завершили лечение выздоровлением 6865 человек.

Всего в регионе лаборатории провели 147 283 исследования на коронавирус.