Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 155 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 6 сентября.

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 28 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольшее число носителей инфекции выявлено в Ростове-на-Дону — 89 человек, Батайске — восемь, в также в Шахтах и Мартыновском районе — по семь. Чуть более 17% новых заболевших — пожилые люди старше 66 лет, 1,9% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области за весь период пандемии достигло 17 тыс. 785 человек.