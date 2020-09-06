Москва, , 10:57 — REGNUM В Российской Федерации с начала пандемии провели уже 38,4 миллиона тестов на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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В ведомстве сообщили, что на сегодняшний день проведено уже 38, 4 млн тестов на коронавирус. Кроме того, под медицинским наблюдением остаются 209 155 человек.

«В РФ проведено более 38,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 209 155 человек», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Уточняется, что за сутки проведено 33 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

Напомним, что широкий охват населения тестами на коронавирус и раннее выявление заражения помогают эффективнее бороться с этой болезнью.