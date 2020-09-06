Солнечногорск, Московская область, 6 сентября 2020, 10:45 — REGNUM В воскресенье, 6 сентября на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске состоялась церемония открытия суперфинала конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Из 233 тысяч участников по итогам всех испытаний (дистанционного этапа, очных региональных полуфиналов и полуфиналов/финалов специализаций) в суперфинал конкурса вышли 300 участников из 54 регионов России и по двое граждан Украины и Белоруссии. Из них 77 человек представляют ЦФО, по 33 суперфиналиста — ПФО, ЮФО и СЗФО. Еще 32 конкурсанта из СФО, по 31 суперфиналисту из ДФО и УФО и 30 участников представляет в суперфинале СКФО.
Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, а по результатам полуфиналов специализаций — «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии» — в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека.
Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров на церемонии открытия рассказал, что в этом году из 300 участников суперфинала 58 (19%) женщин, что больше чем на финалах первого (16%) и второго (13%) сезонов конкурса.
Большинство суперфиналистов представляют сферу «образование, IT и наука» (42%) и финансовый сектор (21%). За ними следуют здравоохранение (10%), промышленность (9%), «строительство, транспорт и логистика» (7%), торговля (6%), а также сфера услуг (4%) и государственное управление (1%).
Основной возраст участников суперфинала — до 35 лет (49% конкурсантов) и от 35 до 50 лет (49% конкурсантов). Старше 50 — 2%.
128 конкурсантов имеют управленческий опыт от 5 до 10 лет, а 105 человек — опыт управления более 10 лет. Еще 64 суперфиналиста обладают опытом управления от 2 до 5 лет. 96 участников руководят коллективом до 10 человек, 115 — от 11 до 50 человек. У 38 суперфиналистов в подчинении от 51 до 100 сотрудников, у 40 — от 101 до 500, у 4 — от 501 до 1000, а у 7 участников в подчинении более 1000 сотрудников.
Среди суперфиналистов 8 докторов и 47 кандидатов наук. Кроме того, 16 участников соревнования имеют степень MBA, а 72 конкурсанта получили два и более высших образования. Школу с золотой медалью из 300 суперфиналистов окончили 53 человека, с серебряной медалью — 68. Университет с красным дипломом окончили 166 суперфиналистов.
На церемонии открытия суперфинала 300 участников получили сертификаты на обучение в любом из российских вузов в размере 1 миллиона рублей. 100 победителей конкурса «Лидеры России» получат еще наставников из числа ведущих государственных деятелей страны, а также руководителей крупных корпораций и бизнеса. Кроме того, из победителей могут быть отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
После победы в региональных полуфиналах и финалах специализаций третьего сезона конкурса «Лидеры России 2020» новые назначения получили суперфиналисты:
- Антон Доронин, ранее занимавший должность начальника отдела Министерства экономического развития Ставропольского края, стал заместителем министра экономического развития Ставропольского края.
- Илья Карчушкин, работавший заместителем главы ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края, назначен заместителем министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.
- Надежда Лобачева, ранее руководитель по внешним коммуникациям Департамента предпринимательства и инновационного развития Правительства Москвы, заняла пост руководителя дирекции по сопровождению проектов АНО «Национальные приоритеты».
- Александр Самардак, ранее занимавший должность доцента кафедры компьютерных систем и главного научного сотрудника Лаборатории пленочных технологий Школы естественных наук ДВФУ, назначен проректором по научной работе Дальневосточного федерального университета.
- Андрей Стрепков — глава САО «ВСК» (Оренбург) — стал генеральным директором АО «Оренбургская государственная лизинговая компания».
- Александр Тащин, работавший заместителем директора телеканала «Россия 24», получил назначение на должность операционного директора «Матч ТВ».
- Наталия Максименко, ранее занимавшая должность советника отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края, победила в открытом конкурсном отборе и стала руководителем Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края.
- Сааду Казиев, до этого работавший первым советником генерального директора АО «Курорты Северного Кавказа», стал генеральным директором Фонда «ПОСЕТИКАВКАЗ».
- Иван Луцкан, кандидат медицинских наук, занимавший должность заведующего отделения пригородным отделением ГАУ РС (Я) «Медицинский центр г. Якутска» стал главным врачом Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы.
В течение двух дней суперфинала — 6 и 7 сентября — конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях, по результатам которых будут выбраны 100 победителей.