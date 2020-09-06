Солнечногорск, Московская область, , 10:45 — REGNUM В воскресенье, 6 сентября на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске состоялась церемония открытия суперфинала конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Из 233 тысяч участников по итогам всех испытаний (дистанционного этапа, очных региональных полуфиналов и полуфиналов/финалов специализаций) в суперфинал конкурса вышли 300 участников из 54 регионов России и по двое граждан Украины и Белоруссии. Из них 77 человек представляют ЦФО, по 33 суперфиналиста — ПФО, ЮФО и СЗФО. Еще 32 конкурсанта из СФО, по 31 суперфиналисту из ДФО и УФО и 30 участников представляет в суперфинале СКФО.

Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, а по результатам полуфиналов специализаций — «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии» — в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека.

Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров на церемонии открытия рассказал, что в этом году из 300 участников суперфинала 58 (19%) женщин, что больше чем на финалах первого (16%) и второго (13%) сезонов конкурса.

Большинство суперфиналистов представляют сферу «образование, IT и наука» (42%) и финансовый сектор (21%). За ними следуют здравоохранение (10%), промышленность (9%), «строительство, транспорт и логистика» (7%), торговля (6%), а также сфера услуг (4%) и государственное управление (1%).

«Вы показали отличные результаты на этапе полуфиналов и заслуженно получили приглашения на финальные испытания. Суперфинал в этом году был действительно долгожданным. И я рад, что, несмотря ни на какие сложности, вы смогли сегодня встретиться очно. Мы намеренно не стали проводить соревнования в онлайн-формате, ведь одно из важнейших преимуществ конкурса — это нетворкинг, общение, налаживание горизонтальных связей. В этом зале собрались сотни талантливых управленцев со всей страны, которым точно есть, что рассказать друг другу, обменяться опытом. Уверен, что здесь вы найдете не только коллег по команде, но и друзей, с которыми будете общаться и после конкурса, реализовывать совместные проекты и продвигать нашу страну вперед», — обратился Алексей Комиссаров к суперфиналистам конкурса «Лидеры России 2020».

Основной возраст участников суперфинала — до 35 лет (49% конкурсантов) и от 35 до 50 лет (49% конкурсантов). Старше 50 — 2%.

128 конкурсантов имеют управленческий опыт от 5 до 10 лет, а 105 человек — опыт управления более 10 лет. Еще 64 суперфиналиста обладают опытом управления от 2 до 5 лет. 96 участников руководят коллективом до 10 человек, 115 — от 11 до 50 человек. У 38 суперфиналистов в подчинении от 51 до 100 сотрудников, у 40 — от 101 до 500, у 4 — от 501 до 1000, а у 7 участников в подчинении более 1000 сотрудников.

Среди суперфиналистов 8 докторов и 47 кандидатов наук. Кроме того, 16 участников соревнования имеют степень MBA, а 72 конкурсанта получили два и более высших образования. Школу с золотой медалью из 300 суперфиналистов окончили 53 человека, с серебряной медалью — 68. Университет с красным дипломом окончили 166 суперфиналистов.

«Проведение всех оценочных мероприятий в один день — это дополнительная проверка лидеров на стрессоустойчивость, их умение сохранять эффективность работы в напряженных обстоятельствах, способность решать много задач в один момент, в четко заданные временные рамки. Управленцы точно должны быть к этому готовы. Что говорит о качестве процедуры оценки — это должное количество замеров. Процедура является качественной, когда мы каждую компетенцию оцениваем нужное количество раз», — рассказал председатель Экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.

На церемонии открытия суперфинала 300 участников получили сертификаты на обучение в любом из российских вузов в размере 1 миллиона рублей. 100 победителей конкурса «Лидеры России» получат еще наставников из числа ведущих государственных деятелей страны, а также руководителей крупных корпораций и бизнеса. Кроме того, из победителей могут быть отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

«Проект «Лидеры России» не про замещение вакантных должностей. Его возможности намного шире и не ограничены предпочтениями конкретного работодателя. Я бы сказал, что это, прежде всего, работодатели пристально следят за конкурсом и его участниками, а не наоборот. И сейчас представители компаний, ведомств и различных структур тоже присутствуют на суперфинале. Вы еще встретитесь с ними на экспресс-собеседованиях. После победы в региональных полуфиналах вы не стояли на месте, а развивались, готовились, реализовывали социальные проекты. Более того 9 суперфиналистов получили новые назначения на государственной службе, в науке, здравоохранении, туризме и телевидении», — отметил Алексей Комиссаров.

После победы в региональных полуфиналах и финалах специализаций третьего сезона конкурса «Лидеры России 2020» новые назначения получили суперфиналисты:

Антон Доронин , ранее занимавший должность начальника отдела Министерства экономического развития Ставропольского края, стал заместителем министра экономического развития Ставропольского края.

, ранее занимавший должность начальника отдела Министерства экономического развития Ставропольского края, стал заместителем министра экономического развития Ставропольского края. Илья Карчушкин , работавший заместителем главы ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края, назначен заместителем министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.

, работавший заместителем главы ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края, назначен заместителем министра экологии и рационального природопользования Красноярского края. Надежда Лобачева , ранее руководитель по внешним коммуникациям Департамента предпринимательства и инновационного развития Правительства Москвы, заняла пост руководителя дирекции по сопровождению проектов АНО «Национальные приоритеты».

, ранее руководитель по внешним коммуникациям Департамента предпринимательства и инновационного развития Правительства Москвы, заняла пост руководителя дирекции по сопровождению проектов АНО «Национальные приоритеты». Александр Самардак , ранее занимавший должность доцента кафедры компьютерных систем и главного научного сотрудника Лаборатории пленочных технологий Школы естественных наук ДВФУ, назначен проректором по научной работе Дальневосточного федерального университета.

, ранее занимавший должность доцента кафедры компьютерных систем и главного научного сотрудника Лаборатории пленочных технологий Школы естественных наук ДВФУ, назначен проректором по научной работе Дальневосточного федерального университета. Андрей Стрепков — глава САО «ВСК» (Оренбург) — стал генеральным директором АО «Оренбургская государственная лизинговая компания».

— глава САО «ВСК» (Оренбург) — стал генеральным директором АО «Оренбургская государственная лизинговая компания». Александр Тащин , работавший заместителем директора телеканала «Россия 24», получил назначение на должность операционного директора «Матч ТВ».

, работавший заместителем директора телеканала «Россия 24», получил назначение на должность операционного директора «Матч ТВ». Наталия Максименко , ранее занимавшая должность советника отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края, победила в открытом конкурсном отборе и стала руководителем Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края.

, ранее занимавшая должность советника отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края, победила в открытом конкурсном отборе и стала руководителем Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края. Сааду Казиев , до этого работавший первым советником генерального директора АО «Курорты Северного Кавказа», стал генеральным директором Фонда «ПОСЕТИКАВКАЗ».

, до этого работавший первым советником генерального директора АО «Курорты Северного Кавказа», стал генеральным директором Фонда «ПОСЕТИКАВКАЗ». Иван Луцкан, кандидат медицинских наук, занимавший должность заведующего отделения пригородным отделением ГАУ РС (Я) «Медицинский центр г. Якутска» стал главным врачом Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы.

В течение двух дней суперфинала — 6 и 7 сентября — конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях, по результатам которых будут выбраны 100 победителей.

«Друзья, у всех вас разный управленческий опыт, должности и возраста, но сегодня вы на равных. Каждый может стать победителем. Настал день «Х». Точнее, несколько дней «Х». Я надеюсь, что они запомнятся вам не только напряженной работой, мозговыми штурмами и ощущением конкуренции. Но и насыщенностью, знакомствами с единомышленниками и просто ярким событием в жизни. Как говорится, ни пуха ни пера!», — пожелал суперфиналистам Алексей Комиссаров.