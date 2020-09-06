Ростов-на-Дону, , 09:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону стартовал первый день всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» — совместного проекта платформы «Россия — страна возможностей» и Российского союза молодёжи. Мероприятие продлится по 9 сентября и объединит более 2000 участников.

Приветствие в адрес участников, организаторов и гостей фестиваля направил президент Российской Федерации Владимир Путин: «Приветствую вас по случаю открытия XXVIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна — весна Победы», который, в отличие от предыдущих, проходит в сентябре.

Этот масштабный проект убедительно доказал свою востребованность, зарекомендовал себя как авторитетная площадка для дружеского, заинтересованного общения студентов из разных регионов страны, реализации их творческого потенциала. Участие в таких замечательных форумах помогает талантливым юношам и девушкам получить необходимые профессиональные знания и навыки. Предоставляет им прекрасную возможность сделать ещё один шаг к своей мечте.

И конечно, важно, что нынешний фестиваль, приуроченный к 75-й годовщине Великой Победы, приобщает молодёжь к нашим богатым историческим, патриотическим, ратным традициям.

Желаю вам успехов в достижении поставленных целей и всего самого доброго».

Особую роль Российского Союза Молодежи в многолетней реализации Студенческой весны отметила в своём приветственном адресе заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова: «Студенческая весна — один из главных молодёжных проектов России, яркое и масштабное творческое событие. Уже 28 лет Российский Союз Молодёжи дарит каждому молодому человеку возможность реализовать свой талант в различных фестивальных направлениях, число которых неуклонно растёт. Последние годы Студенческая весна развивает профессиональное творчество, вовлекая в конкурсную программу студентов профильных и творческих вузов. На протяжении всего существования Российская студенческая весна была и остаётся не только конкурсом, но и образовательной площадкой. Именно здесь выдающиеся деятели культуры, искусства, известные журналисты и модельеры делятся тайнами своего профессионального мастерства, создают сообщество единомышленников и последователей, которые сохраняя традиции, будут формировать новое настоящее и будущее культуры нашей страны. Выражаю искреннюю благодарность организаторам и партнёрам фестиваля в регионах, которые несмотря на сложности, вызванные мировой пандемией, поддержали стремление молодёжи к творческой реализации, и нашли возможность направить свои делегации на национальный финал проекта».

В приветственной речи по случаю старта фестиваля первый заместитель Губернатора Ростовской области Игорь Гуськов отметил большой потенциал молодёжи региона: «На Донской земле проживает много активных и талантливых молодых людей. Это важнейший трудовой, интеллектуальный и творческий потенциал нашего региона, подчеркнул Игорь Гуськов. В регионе свыше 135 тысяч студентов вузов, а система высшего образования Ростовской области соответствует самым жёстким требованиям современной экономики, промышленности, социальной сферы и науки. Всего в творческую деятельность региона за 2019 год в рамках регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование» было вовлечено порядка 267 тысяч молодых людей».

В этом году участниками фестиваля стали победители региональных отборочных этапов, 55 победителей «Студвесны.онлайн» и победители фестиваля прошлого года.

«Каждый из участников прошел долгий путь, показал свои таланты и доказал своё право находиться здесь. В эти дни Ростов-на-Дону объединил свыше 2000 талантливых, творческих и ярких ребят из 70 регионов нашей страны. Всех их ждет не только насыщенная конкурсная программа и оценка жюри, но и развлекательные мероприятия. А насладиться фестивальными событиями сможет любой желающий — трансляции самых ярких мероприятий и выступлений, как и яркое финальное шоу, будет открыто для всех желающих на страничке «Российской студенческой весны» в социальной сети «ВКонтакте», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков на церемонии открытия, которая прошла на «Ростов Арене».

В рамках мероприятия конкурсанты могут проявить себя в 9 направлениях, в каждом из которых есть несколько номинаций. Все выступления оцениваются компетентным жюри и получают баллы, по итогам которых исполнителям и творческим коллективам выставляются итоговые оценки. В каждой номинации будет определен собственный победитель, а наиболее яркие конкурсанты в рамках целого направления получат звание гранд-призера. Более того, в рамках фестиваля будет составлен рейтинг творческих организаций, а один из субъектов Российской Федерации станет «Самым творческим регионом» страны.

«В этом году жюри предстоит оценить более 800 творческих работ. Особое место среди них займут конкурсные номера, посвящённые 75-летию Великой Отечественной войны. Сохраняя историческую память, мы назвали наш фестиваль «Российская студенческая весна — весна Победы» и выделили специальную номинацию — «патриотическая песня». В рамках Фестиваля мы подготовили специальную концертную программу, посвящённую Юбилею Победы, в которую вошли лучшие тематические номера всех конкурсных направлений. Мы помним нашу историю и гордимся нашим культурным наследием», — подчеркнул исполняющий обязанности председателя Российского Союза Молодёжи Павел Красноруцкий.

В рамках Фестивального городка будут представлены также 9 тематических площадок по направлениям, многочисленные артобъекты, лаунжзоны и фотобудки.

Конкурсная программа продлится три дня и завершится 9 сентября, после подведения итогов и награждения призеров в рамках официального закрытия фестиваля.

Для того, чтобы пространство для творчества участников стало по-настоящему безграничным, Российский Союз Молодёжи и Российское авторское общество в этом году подпишут соглашение. Оно регламентирует и упросит порядок использования в выступлениях конкурсантов материалов, защищённых авторским правом.

Оценивать мастерство участников будут более 40 выдающихся деятелей культуры, искусства и медиасферы. Среди них хореограф, лауреат высшей театральной премии России «Золотая маска» Владимир Варнава; российская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Панина, педагог и саунд продюсер всех проектов «Фабрика Звезд» на Первом канале и «Новая Фабрика Звезд» на канале МУЗ ТВ Владимир Коробка; российский битбоксер, музыкант Вахтанг, российский киноактёр, хореограф, телеведущий Егор Дружинин и многие другие.

С 2019 года «Российская студенческая весна» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование». В 2020 году XXVIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна — весна Победы» проходит в рамках реализации плана основных мероприятий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы.

Организаторами и учредителями фестиваля в 2020 году являются: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Ростовской области, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодёжи», Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей».