Ташкент, , 09:22 — REGNUM В Узбекистане выявили 106 новых случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 10:00 (08:00 мск) 6 сентября в республике зарегистрировали 43 476 инфицированных SARS-CoV-2, сообщается в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Сто новых случаев инфицирования выявили в столице Узбекистана и шесть — в Ташкентской области. Сообщается, что было зарегистрировано еще два летальных случая.

На текущий момент в Узбекистане выздоровели 40 880 инфицированных (94%). 2251 пациент в данный момент получает лечение от COVID-19. Состояние 366 инфицированных оценивается врачами, как тяжелое, 198 инфицированных находятся в критическом состоянии.

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