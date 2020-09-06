Бишкек, , 09:21 — REGNUM 87 новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Киргизии, сообщается 6 сентября в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с COVID-19.

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С начала эпидемии коронавируса в стране зарегистрировали 44 403 случая инфицирования.

178 пациентов выздоровели и были выписаны в минувшие сутки. Всего в республике выздоровели 39 826 человек (89,6% инфицированных). Летальных случаев заболевания за минувшие сутки зарегистрировано не было. Общее число смертей от осложнений болезни составило 1061 (2,3%).

На текущий момент в условиях стационаров медицинских учреждений лечение получают 589 пациентов, амбулаторно лечатся 3568 пациентов.

Также сообщается о трех новых случаях инфицирования коронавирусом среди медицинских работников. Пять медицинских работников за минувшие сутки были выписаны из стационаров медицинских учреждений, девять медработников завершили режим домашней самоизоляции.

В Киргизии в период эпидемии было зарегистрировано 3152 случая инфицирования коронавирусом среди медицинских работников, из которых по факту выздоровления из стационаров медицинских учреждений выписали 2564 медработника.