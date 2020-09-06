Москва, , 08:56 — REGNUM Активное использование смартфонов может негативно повлиять на кратковременную память, сообщила врач-терапевт Олеся Набокова 6 сентября агентству «Прайм».

Врач объяснила, что распространение гаджетов привело к свободному доступу к информации. При такой доступности информации человек начинает запоминать новые факты хуже, чем при ограниченном доступе.

Набокова добавила, что эти данные подтверждаются исследованиями. Например, у детей, активно использующих смартфоны, снижается реакция на световые и звуковые сигналы, а также возрастает количество ошибок при письме и ослабевает внимание.

При этом врач подчеркнула, что подобные изменения являются обратимыми. Для улучшения кратковременной памяти достаточно ежедневных получасовых тренировок. В это время можно, например, решать математические задачи, используя устный счёт.

«И постарайтесь отказываться от использования смартфона за два часа до сна, лучше проведите это время с книгой, чтоб глаза могли отдохнуть от экрана телефона», — подытожила Набокова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года учёные из Канады опубликовали результаты исследования, показавшего, что высокоинтенсивные аэробные физические упражнения способствуют улучшению памяти у пожилых людей.