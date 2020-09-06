Москва, , 08:26 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовая вакцинация против коронавируса в столице может начаться в конце декабря 2020 года или уже в январе 2021 года. Об этом он заявил 6 сентября в эфире «Первого канала».

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«Серьезная массовая вакцинация — это, скорее всего, конец года — начало следующего», — сказал столичный градоначальник.

По словам Собянина, производство российской вакцины против коронавируса в промышленных масштабах будет налажено разве что к концу года, тогда и начнется настоящая массовая вакцинация. Что касается прививок против COVID-19 для людей из групп риска, то их будут делать уже в самое ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в центре имени Гамалеи, где разработали первую российскую вакцину против коронавируса, которую назвали «Спутник V», считают, что на вакцинацию населения России понадобится максимум год или меньше.