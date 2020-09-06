Канберра, , 07:47 — REGNUM Режим карантина продлили в наиболее пострадавшем в Австралии от коронавирусной инфекции штате Виктория, сообщает Reuters.

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Соответствующее распоряжение отдал глава региона Дэниел Эндрюс. Теперь режим карантина будет действовать в штате Виктория и его столице Мельбурне до 28 сентября.

«Мы не можем открыться пока. Если мы так поступим, мы быстро упустим ситуацию из-под контроля», — заявил Эндрюс.

Отмечается, что власти штата Виктория рассчитывали на снижение темпов роста числа зараженных коронавирусом нового типа, однако темпы оказались ниже прогнозируемых. Поэтому было принято решение о продлении карантина.

При этом на штат Виктория приходится 75% от всех выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа и 90% всех летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Австралии.