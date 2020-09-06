Нейпьидо, , 07:17 — REGNUM В Мьянме за минувшие сутки скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает министерство здравоохранения и спорта страны.

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Сообщается, что от осложнений COVID-19 погиб 46-летний пациент с хронической болезнью почек и сахарным диабетом. Всего с начала пандемии в Мьянме умерли восемь пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также за 5 сентября в стране подтвердили еще 66 случаев заражения SARS-CoV-2. С начала пандемии в Мьянме уже выявил 1319 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом уже выздоровел 371 пациент.