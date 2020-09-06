Каир, , 07:14 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки выявили 130 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

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По данным ведомства, с начала пандемии в стране подтверждено 99 712 случае инфицирования SARS-CoV-2. Также за 5 сентября в Египте от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 16 пациентов. Общее число умерших от болезней, связанных с COVID-19, на египетской территории достигло 5551.

Кроме того, за минувшие сутки 903 человека были выписаны из медучреждений с выздоровлением. Всего в Египте с болезнью удалось справиться 77 208 пациентам.