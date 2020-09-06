Буэнос-Айрес, , 06:28 — REGNUM Преподаватель университета де ла Эмпреса в Аргентине скончалась во время онлайн-лекции, проходившей в Zoom. Об этом 5 сентября сообщило издание Clarin.

Паола де Симоне 1 сентября вела онлайн-лекцию и внезапно начала задыхаться на глазах у студентов. Обеспокоенные состоянием женщины ученики попытались узнать у неё адрес, чтобы вызвать бригаду скорой помощи, но преподаватель потеряла сознание.

Уточняется, что в конце августа Паола де Симоне сообщила на своей странице в Twitter о симптомах заражения коронавирусной инфекцией, которые наблюдаются у неё уже несколько дней. Но, несмотря на кашель и ухудшение самочувствия, преподаватель продолжала работать.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Аргентине выявлено почти 462 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них скончались 9623 человека.

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