Бразилиа, , 05:11 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки скончались 682 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

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Таким образом, общее число умерших от осложнений COVID-19 в Бразилии выросло до 126 203 человек. Также за минувшие сутки было выявлено 30 168 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 4 123 000 инфицированных SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября стало известно об одной пациентке в Бразилии, которая болела коронавирусной инфекцией на протяжении 152 дней. При этом у нее не были зафиксированы симптомы заболевания COVID-19.