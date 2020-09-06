Сеул, , 04:47 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявил 167 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 152 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные являются импортными. По-прежнему большинство новых случаев приходятся на Сеул и прилегающие регионы к столице. Центр отмечает, что последние четыре дня в Южной Корее выявляют не более 200 зараженных SARS-CoV-2 ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея достигло 21 177. За 5 сентября в стране скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Южной Корее стали 334 человека.

Напомним, в Южной Корее 14 августа была зафиксирована крупная вспышка заболевания коронавирусной инфекцией. До этого времени число ежедневно выявляемых зараженных не превышало ста человек.