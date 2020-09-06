Богота, , 04:29 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 8394 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в этой латиноамериканской стране достигло 658 456. Также за 5 сентября в Колумбии скончались 268 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на колумбийской территории стали 21 156 человек.

Кроме того, за минувшие сутки медучреждения Колумбии выписали с выздоровлением 9549 человек. С начала пандемии в стране с болезнью удалось справиться более 507 тысячам пациентов.